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Стрельба в Хартуме: три человека погибли, десятки ранены 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: EPA
Вечером в понедельник, 13 мая, в центре Хартума, где проводится сидячая забастовка оппозиции, в результате стрельбы погибли три человека — офицер Вооруженных сил Судана и два участника забастовки. В результате атаки пострадали многие протестующие. Такие данные сообщает телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на переходный военный совет страны.
Как уточняется, на участников забастовки напала группа неизвестных, пытающихся помешать диалогу с альянсом "За свободу и перемены" — главной оппозиционной силой. Военные отмечают, что пока им не удалось выяснить, кто стоит за атакой. Также они обвинили нападавших в разжигании распрей с регулярными войсками и подстрекательстве протестующих к насильственным действиям против армии.
Ранее СМИ сообщали, что накануне вечером группа вооруженных людей напала на участников акции протеста, проводимой уже больше месяца у штаб-квартиры главного командования Вооруженных сил Судана, и начала их избивать. Затем в ход было пущено оружие, передает ТАСС. Как утверждают очевидцы, нападавшие были одеты в форму сотрудников силовых структур и спецназа.
Представители альянса "За свободу и перемены" обвиняют в случившемся сторонников свергнутого режима Омара аль-Башира, которые таким образом пытаются дестабилизировать обстановку и посеять хаос.
11 апреля текущего года армия Судана после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в государстве отстранила от власти аль-Башира, правившего 30 лет, и взяла управление страной в свои руки. Был создан переходный военный совет, распущен парламент, приостановлено действие конституции. Участники забастовки требуют от армии выполнения всех требований, выдвинутых оппозицией: искоренения всех представителей бывшего режима из руководящих органов и передачи управления гражданским властям.
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Комментарии
Происшествия , Омар аль-Башир , ИТАР-ТАСС , Судан , Хартум
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