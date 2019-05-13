В Ереване начался суд над экс-президентом Кочаряном

На скамье подсудимых также ряд бывших высокопоставленных чиновников. Их обвиняют в свержении конституционного строя и получении взяток, передает «МИР 24».

Слушание прошло в открытом режиме. И в зале не было свободных мест. Сторонники приветствовали Кочаряна аплодисментами и криками: «Свободу президенту!». Сегодня ему должны были определить меру пресечения. Однако адвокаты ходатайствовали о самоотводе судьи. Среди главных аргументов — сомнения в его непредвзятости.

«Надеюсь, что суд примет справедливое решение. Выдвинутое обвинение не имеет к отцу никакого отношения. Это личная месть. Я тоже хочу узнать, кто виноват в произошедшем в марте 2008 года, кто виновен в гибели людей, кто организовал убийства», — отметил сын экс-президента Левон Кочарян.

Решение судьи о самоотводе будет озвучено 14 мая.

Напомним, специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Свою вину Роберт Кочарян не признает.

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