Медведев отреагировал на ЧП в казанской школе

После инцидента в казанской гимназии премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проанализировать достаточность требований по обеспечению безопасности в учебных заведениях.

«У нас, к сожалению, очередное происшествие в школе случилось, там без тяжких последствий, но, тем не менее, нужно проанализировать еще раз те требования, которые существуют по входу в школу, по обеспечению защиты и безопасности, за которые с одной стороны отвечает МВД, а с другой стороны — Министерство просвещения, в ряде случаев — частные охранные структуры. Надо посмотреть, насколько они работают», — поручил на заседании с вице-премьерами председатель правительства.

Он отметил, что если «такого рода проходы» свободно можно совершить, то это «может быть и разгильдяйство обычное, но может быть, чего-то и не хватает». Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову совместно с сотрудниками других министерств выполнить его поручение.

«Просил бы вместе с коллегами, вместе с министерством внутренних дел, вместе с министерством просвещения все это проанализировать и мне доложить», — обратился Медведев к Голиковой.

Напомним, что в понедельник, 13 мая, в Казани 17-летний подросток удерживал в течение часа в заложниках школьников и учителей гимназии №7, передает РИА «Новости». При этом, старшеклассник был вооружен ножом и пневматическим пистолетом. Держал подросток их в одном из кабинетов школы, сообщили в МВД по Республике Татарстан.

По предварительным данным, во время урока литературы в кабинет вошел 10-классник и потребовал для него освободить место учителя, при этом он продемонстрировал всеми классу и преподавателю Татьяне Мухиной пистолет, сообщает телеграмм-канал «Baza». Как передает «Инфо-24», учительница спросила у подростка, если у него проблемы дома или в школе, со сверстниками, на это молодой человек ответил, что проблем нет.

Тем временем информацию о произошедшем подтвердили в самом учебном заведении Казани. Там отметили, что в настоящее время для учащихся нет никакой опасности, так как подростка задержали и обезвредили. Кроме того, представители гимназии добавили, что никто из учащихся входе инцидента не пострадал. Однако учительнице стало плохи, и ее срочно госпитализировали.

Между тем сотрудники правоохранительных органов завели на старшеклассника уголовное дело. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ „Незаконное лишение свободы“, — такое сообщение опубликовали на сайте регионального ведомства.

Кроме того, сотрудники ведомства добавили, что „в рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям администрации школы, не обеспечившей безопасность в учебном учреждении“.

Следователи продолжают проверку, выясняя истинные причины, которые побудили 17-летнего школьника совершить этот поступок. Правоохранители также опросят учителей и руководство школы.

Как сообщают СМИ, в школе молодого человека характеризовали с положительной стороны. Его одноклассники утверждали, что он интересный и умный парень. Тренер по айкидо Инна Врачева, в секцию которой ходил школьник, в разговоре с РИА „Новости“ назвала парня дисциплинированным и дружелюбным мальчиком.

Тем временем знакомые старшеклассника рассказали СМИ, что он влюблен в однокласснику, которая не отвечает ему взаимностью. Девушка неоднократно смеялась над ним, называя его трусом и не способным на впечатляющий поступок человеком. По информации „Baza“, 17-летний школьник в переписке с одноклассницей неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством из-за своей неразделенной любви. Телеграмм-канал делает вывод, что подросток зашел в кабинет с пистолетом, чтобы доказать девушке, что он смелый.

Как пишут СМИ, растет молодой человек в обеспеченной семье. Родители развелись — отец работает в банке, мать живет и работает в Москве.

Ранее, 29 апреля, сообщалось о завершении расследования уголовного дела о нападении подростков на учеников пермской школы №127, передает РИА „Новости“. Старшеклассник и выпускник школы зимой прошлого года ворвались в учебное заведение на урок труда, который проводился для учащихся четвертого класса. Преступники начали наносить ножевые ранения школьникам, а также преподавателю. Как рассказал один из очевидцев, оба молодых человека были одеты в черные штаны и кофты, лица их были закрыты масками и очками.

На помощь пришли старшеклассники, которые вбежали в класс и попытались обезвредить нападавших. В результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из них госпитализировали.