В Пакистане четыре человека погибли в результате взрыва

Четыре полицейских стали жертвами взрыва на рынке в городе Кветта на западе Пакистана , еще девять человек пострадали, сообщает газета Dawn со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции Абдула Раззака Чиму (Abdul Razzaq Cheema).

По словам Чимы, среди пострадавших в результате взрыва — двое полицейских и семь гражданских лиц, их доставили в больницы.

На место инцидента прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район. К настоящему моменту причина взрыва не установлена, отмечает издание.