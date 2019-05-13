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В Пакистане четыре человека погибли в результате взрыва 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре полицейских стали жертвами взрыва на рынке в городе Кветта на западе Пакистана, еще девять человек пострадали, сообщает газета Dawn со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции Абдула Раззака Чиму (Abdul Razzaq Cheema).
По словам Чимы, среди пострадавших в результате взрыва — двое полицейских и семь гражданских лиц, их доставили в больницы.
На место инцидента прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район. К настоящему моменту причина взрыва не установлена, отмечает издание.
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