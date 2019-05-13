Ближний Восток встревожен загадочной «диверсией» с нефтяными танкерами

Вот уже более суток обсуждается загадочная история с «актом саботажа» на четырех нефтяных танкерах в территориальных водах ОАЭ . Происшествие потенциально способно стать катализатором глобальных процессов, включая войну. Чем опасно данное происшествие, что о нем известно на данный момент — и как это связано с геополитическим контекстом происходящего на Ближнем Востоке?

Первые сообщения о нескольких взрывах в порту Фуджейры появились в воскресенье около 11 утра в ливанских СМИ. В частности, ливанский телеканал Al Mayadeen заявил, что около 4-7 утра в порту горят от семи до десяти танкеров. Иранское телевидение со ссылкой на видео из соцсетей и сообщения очевидцев перечислило названия танкеров, среди которых два предположительно саудовские, еще два принадлежат ОАЭ, один Доминиканской республике и т.д.

Помимо прочего, сообщалось, что среди подвергшихся атаке танкеров один является супертанкером, способным перевозить более 2 миллионов баррелей нефти (более 318 тысяч тонн), а также один танкер типоразмера «Афрамакс» с объемом полезного груза до 120 тысяч тонн.

Следующие сообщения Al Mayadeen по этой теме появились в четыре часа пополудни, и до полуночи телеканал проводил многочисленные интервью с экспертами, которые обсуждали, может ли этот инцидент привести к военной эскалации в регионе. Между тем, власти ОАЭ и эмирата Фуджейра опровергли сообщения о взрывах на территории порта. Их слова подтвердил веб-сайт Maritime Bulletin, сообщивший, что танкеры, оказавшиеся замешанными в данном инциденте, находились не в порту, но в нескольких милях от него на внешнем рейде Фуджейры. Более того, к ним не высылались пожарные катера, а это значит, что информация о пожарах также не соответствует действительности.

Однако вечером 12 мая власти ОАЭ признали факт саботажа и повреждений у четырех танкеров, не называя их тип и национальную принадлежность. В понедельник утром министр энергетики Саудовской Аравии заявил о «диверсионном нападении» в отношении двух саудовских танкеров, один из которых шел пустым, чтобы принять груз сырой нефти для последующей доставки в США . По словам официальных источников, «акты вредительства» не привели к человеческим жертвам и загрязнению нефтью, однако суда получили серьезные повреждения. Тем не менее, Эр-Рияд воздержался от того, чтобы указать на предполагаемых виновников этой странной диверсии.

До сих пор нет никаких визуальных доказательств «актов саботажа». Неизвестно, каким образом они осуществлялись — минами, торпедами, ракетами или чем-то другим. Неизвестно и то, кто стоит за этим. Официальные лица Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ весьма сдержанно комментируют происшествие, осудив инцидент и призвав мировое сообщество не допустить подрыва свободы судоходства в Персидском заливе.

Несмотря на многолетнюю напряженность в Персидском заливе, атаки на нефтяные танкеры после 1991 года оставались редким явлением. Саудовская Аравия продолжала осуществлять перевозки нефти через Ормузский пролив даже во время так называемой «Танкерной войны», фазы ирано-иракской войны 1981-88 годов, когда обе воюющие стороны атаковали вражеские суда с нефтью в заливе. Экспорт нефти также не останавливался во время первой войны в Персидском заливе в 1990-91 годах. В 2010 году в результате взрыва бомбы получил повреждения японский танкер M. Star, стоявший на внешнем рейде Фуджейры. За это нападение ответственность на себя взяли исламские радикалы из «Бригады Абдуллы Аззама», связанные с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещенная в России). В 2018 году саудиты обвинили йеменских повстанцев-хуситов в атаке на два нефтетанкера своей национальной транспортной компании в проливе Баб-эль-Мандеб, заявив об угрозе международной торговле нефтью в регионе Персидского залива.

Порт эмирата Фуджейра находится в 140 км к югу от Ормузского пролива, соединяющего Оманский залив с Персидским заливом. Через это узкое устье проходит треть всей сырой нефти в мире. Порт расположен в стратегически важной точке, позволяющей обслуживать морские маршруты в Персидском заливе, на Индийском субконтиненте и в Африке.

Но какова реальная угроза свободному коммерческому судоходству? Что на самом деле произошло? Противоречивые сообщения порождают еще более противоречивые толкования. Не делает картину яснее и тот вопрос, зачем кому-то понадобилось распускать слухи во взрывах в порту и пожарах на танкерах. Если предположить, что за дезинформацией стоят проиранские источники, то почему монархии залива, являющиеся геополитическими конкурентами Тегерана, до сих пор прямо не указали в качестве виновника Иран, хотя предлог выглядит очень своевременным. Новейшая история знает примеры, когда войны начинались и из-за меньшего повода.

Воскресный инцидент случился после того, как в четверг Морская администрация США , подразделение министерства транспорта , предупредила о возможности нападений на нефтяные танкеры со стороны Ирана.

«С начала мая существует повышенная вероятность того, что Иран или его региональные союзники могут принять меры против интересов США и партнеров, включая инфраструктуру нефтедобычи, на фоне своей недавней угрозы перекрытия Ормузского пролива», — говорится в заявлении администрации.

Иранцы также предупреждают о заговорах с участием иностранных игроков. Иранский телеканал Press TV уже предположил, что саботаж мог быть вызван беспилотниками из Йемена или даже США, «сбрасывающими бомбы, чтобы зажечь регион».

В последние дни напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном обострилась на фоне отправки США авианосца в Персидский залив и введения очередной порции антииранских санкций, на что Иран пригрозил ответить «ударом в голову». Не добавляет спокойствия и экстренная отмена визита госсекретаря Майкла Помпео в Москву. Вместо этого американский чиновник направился в Брюссель для обсуждения с партнерами по НАТО ситуации в связи с угрозами Ирана приостановить выполнение части своих обязательств по ядерной сделке.

Любой реальный инцидент в нефтяном коридоре Ормузского залива, безусловно, вызовет экономические проблемы во всем мире.

До сих пор ОАЭ и Саудовская Аравия предпочитают называть случившееся в воскресенье «саботажем», не раскрывая деталей, что только порождает новые слухи.