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В самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль. Об этом сообщает Bild.
Renault Trafic без водителя за рулем протаранил стоящий на стоянке правительственный борт Bombardier Global 5000. В результате инцидента самолет получил повреждения. В момент столкновения самой Меркель в салоне не было. Находившиеся в самолете три члена экипажа не пострадали.
Точные масштабы ущерба неизвестны. Техники бундесвера уже приступили к ремонту самолета. Причины, по которым неуправляемый автомобиль пришел в движение, расследуются.
Издание сообщает со ссылкой на источники в бундесвере, что водитель забыл затянуть ручной тормоз. Ранее Ангела Меркель посидела в автомобиле-участнике столкновения и пообщалась с его водителем.
По имеющейся информации, канцлер будет доставлена ​​обратно в Берлин на вертолете.
Это не первый инцидент с правительственными самолетами данного типа. В апреле один из Bombardier Global 5000 бундесвера совершил вынужденную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд. В момент приземления самолет коснулся земли обоими крыльями.
Ранее в мае в московском аэропорту Шереметьево автомобиль технических служб врезался в пассажирский Boeing, стоящий на парковке. В инциденте пострадал водитель автомобиля. Самолет, принадлежащий компании Nordwind Airlines, в момент столкновения был пуст. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Причиной произошедшего могло стать плохое самочувствие водителя автомобиля-погрузчика
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Происшествия , Ангела Меркель , Boeing , Аэропорт Шереметьево , Renault , Германия , Дортмунд
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