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Франция предоставила убежище жене экс-главы Интерпола 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Супруга задержанного в Китае бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн получила статус беженца во Франции.
Если бы Франция не дала мне защиту, меня бы уже давно убили, — цитирует Грейс Мэн ТАСС.
Она отметила, что подала прошение на получение статуса в ноябре 2018 года. По словам супруги экс-главы Интерпола, с решением французских властей началась её «вторая жизнь».
Бывшего главу Интерпола, 64-летнего Мэн Хунвэя задержали в КНР в сентябре 2018 года. Министерство общественной безопасности Китая подозревает его в ряде преступлений, в том числе, во взяточничестве. В марте Мэн Хунвэй был уволен с государственных должностей и исключён из Коммунистической партии.
Ранее News.ru писал, что переводчик и блогер из Бразилии попросил политического убежища в России. Он нелегально находится в РФ с 2016 года.
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Происшествия , В мире , КПРФ , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Китай , Остров Мэн , Франция
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