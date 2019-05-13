Франция предоставила убежище жене экс-главы Интерпола

Супруга задержанного в Китае бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн получила статус беженца во Франции

Если бы Франция не дала мне защиту, меня бы уже давно убили, — цитирует Грейс Мэн ТАСС.

Она отметила, что подала прошение на получение статуса в ноябре 2018 года. По словам супруги экс-главы Интерпола, с решением французских властей началась её «вторая жизнь».

Бывшего главу Интерпола, 64-летнего Мэн Хунвэя задержали в КНР в сентябре 2018 года. Министерство общественной безопасности Китая подозревает его в ряде преступлений, в том числе, во взяточничестве. В марте Мэн Хунвэй был уволен с государственных должностей и исключён из Коммунистической партии

Ранее News.ru писал, что переводчик и блогер из Бразилии попросил политического убежища в России. Он нелегально находится в РФ с 2016 года.