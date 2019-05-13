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Российский тюремщик гнал самогон и подорвался 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: исправительная колония №1 в Бурятии
Сотрудник ФСИН 32-летний полковник внутренней службы Александр Третьяков получил ожоги 70 процентов тела после взрыва самогонного аппарата в своей квартире на юго-западе Москвы, пишет газета «Московский комсомолец».
Инцидент произошел вечером 12 мая в жилом доме на Южнобутовской улице. Третьяков находился на кухне, где занимался кустарным производством алкогольного напитка. Отчего самогонный аппарат взорвался, пока неизвестно.
Находившиеся в момент взрыва в квартире жена и малолетняя дочь сотрудника ФСИН не пострадали.
Третьяков недавно получил повышение по службе и был переведен в столичное управление тюремного ведомства из Бурятии, где руководил исправительной колонией №1 в Гусиноозерске. Его теща работает судьей, она и приобрела для семьи квартиру в Москве.
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Происшествия , Александр Третьяков , ФСИН , Московский комсомолец , Москва
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