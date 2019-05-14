СК России возбудил уголовное дело по фактам обстрелов в Донбассе

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов Донбасса, в результате которых пострадали два человека. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко

"Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", — сказала она.

8 мая военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия дома в Петровском районе Донецкой народной республики. В результате был ранен 56-летний мужчина. 10 мая 2019 года украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Калиново Первомайского района Луганской народной республики. В результате пострадал 52-летний мужчина.