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СК России возбудил уголовное дело по фактам обстрелов в Донбассе 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов Донбасса, в результате которых пострадали два человека. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", — сказала она.
8 мая военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия дома в Петровском районе Донецкой народной республики. В результате был ранен 56-летний мужчина. 10 мая 2019 года украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Калиново Первомайского района Луганской народной республики. В результате пострадал 52-летний мужчина.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Светлана Петренко , СКР
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