ЧП в школе: как подросток взял заложников

В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники

В казанской гимназии 17-летний подросток во время урока вошел в кабинет с пневматическим пистолетом и ножом, потребовал освободить для него место учителя и стал удерживать учеников в кабинете. Подростка быстро обезвредили и задержали — ученики не пострадали. После ЧП учительница пожаловалась на боль в сердце, ее отвезли в больницу. По предварительным данным СМИ, таким поступком молодой человек хотел показать возлюбленной свою смелость.

Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии №7. Как сообщили в МВД по Республике Татарстан, 17-летний подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов учебного заведения.

По предварительным данным, ученик 10 класса вошел в кабинет во время урока литературы и потребовал освободить для него место преподавателя. При этом он достал из кармана пистолет и продемонстрировал его всему классу — в том числе учительнице Татьяне Мухиной , сообщает телеграм-канал «Baza». По данным издания «Инфо-24», учительница спросила у подростка, есть ли у него проблемы в школе или дома, на что молодой человек ответил, что проблем нет.

В самой гимназии подтвердили информацию об инциденте и отметили, что сейчас что опасности для учащихся нет — подростка обезвредили и задержали. В результате инцидента никто не пострадал. Однако учительнице стало плохо — ее срочно отправили в больницу.

Полиция работает с 17-летним школьником, пытаясь выяснить мотивы его поступка. Правоохранители также опросят учителей и руководство школы. По сообщению СМИ, ученика в гимназии характеризуют положительно.

Одноклассники также рассказали журналистам, что нападавший подросток — парень интересный и остроумный. По их словам, ему нравится одноклассница, однако та не отвечает взаимностью — смеется над ним, иногда называет трусом и говорит, что он ни на что впечатляющее не способен. По данным «Baza», в переписке с девушкой молодой человек неоднократно угрожал покончить с собой из-за неразделенной любви. Телеграм-канал делает вывод, что подросток зашел в кабинет с пистолетом, чтобы доказать девушке, что он смелый.

Растет школьник в обеспеченной семье. Его отец работает в банке, родители развелись, мать живет и работает в Москве, пишут СМИ.

В конце апреля в Перми завершился процесс по делу о нападении подростков на учеников в местной школе №127. Зимой прошлого года старшеклассник и выпускник школы ворвались в кабинет во время урока труда, где занимались ученики четвертого класса, и стали наносить им и их учительнице ножевые ранения. По словам одного из очевидцев трагедии, парни были одеты в черные штаны и кофты, лица были закрыты темными масками и очками. В руках у каждого было по ножу.

Учительница Наталия Шагулина потянулась за телефоном, но один из подростков схватил ее за руку. Второй нападавший бросился к детям и стал наносить им ножевые ранения. Некоторые ученики с криком выбежали из класса. На помощь пришли старшеклассники — вбежали в класс и попытались остановить злоумышленников.

В результате пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Учительница получила самые серьезные травмы — 17 ножевых ранений — поскольку она пыталась оттащить нападавших от детей.

Злоумышленников задержали и отправили на лечение в больницу — во время нападения они ранили друг друга. После их перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Уголовные дела в их отношении выделили в отдельные производства. Все заседания по делам двух подростков проходили в закрытом режиме.

Выпускника школы суд признал виновным в декабре 2018 года. Его приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.

Согласно решению суда, подросток будет отбывать наказание сначала в воспитательной колонии под наблюдением психиатра, а по достижении совершеннолетия — в исправительной.

29 апреля 2019 года второй нападавший получил семь лет колонии, суд признал его виновным в покушении на убийство двух и более лиц. До достижения 18-летия подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а затем его переведут в колонию строгого режима.

В апреле прошлого года в городе Стерлитамак в Башкирии 17-летний ученик напал с ножом на одноклассников и учительницу, а после пытался поджечь себя. В результате пострадала учительница, двое подростков и сам зачинщик резни.