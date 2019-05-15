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Пора домой: обвиняемого в изнасиловании в Уфе выпустили из-под стражи 

Рамблер + ещё 3 15 мая 2019
Второго подозреваемого в изнасиловании дознавательницы из Уфы перевели из СИЗО под домашний арест, сообщает РИА Новости.
В октябре 23-летняя сотрудница отдела дознания отдела МВД по Уфимскому району Башкирии обвинила в сексуальном насилии начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука и глав отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева.
Все трое были уволены из МВД, задержаны и заключены под стражу. В конце апреля Яромчук был переведен из следственного изолятора под домашний арест. Мера пресечения была изменена в связи с предоставлением подозреваемым справки о том, что у него обнаружена опухоль мозга.
Сегодня аналогичного смягчения меры пресечения добился и Салават Галиев. Такое решение принял Верховный суд Башкирии. Срок ареста изменен не был — до 31 мая.
В конце апреля телеграм-канал «Мэш» сообщил, что против Павла Яромчука было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» за подделку той самой справки об опухоли.
Комментарии25
Происшествия , Видео , Эдуард Матвеев , МВД , ФСИН , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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