Резко развернулся: новое ЧП с SSJ-100

Следовавший из Москвы Самару лайнер Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт «Шереметьево» . По данным сайта Flightradar, через час после вылета самолет развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово и направился обратно в столицу. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что причиной возврата могли стать проблемы с созданием безопасного давления в кабине пилотов. На прошлой неделе авикомпания «Аэрофлот» задержала или отменила десятки рейсов, которые должны были выполнять SSJ-100.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс SU1206 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные на портале Flightradar.

Отмечается, что лайнер вылетел в 01.59, однако менее чем через час совершил разворот в районе населенного пункта Ново-Петрово, расположенного во Владимирской области , и направился обратно.

Прибыть в самарский аэропорт Курумоч самолет должен был в 04.30 по местному времени. Через час у него был запланирован обратный рейс в столицу — позже он был отменен, следует из данных онлайн-табло. На сайте Flightradar видно, что на данный момент лайнер находится в «Шереметьево».

О том, почему он не долетел в пункт назначения, официально пока неизвестно. Тем не менее источник в службах аэропорта «Шереметьево» отмечает, что причиной возврата стали проблемы с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

«После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево», — пояснил собеседник «Интерфакса».

Он отметил, что самолет благополучно совершил посадку в Москве, в результате нештатной ситуации никто не пострадал.

На прошлой неделе авиакомпания «Аэрофлот», в парке которой находятся 49 пассажирских лайнеров Superjet, отменила десятки рейсов с бортами данного типа. Так, 8 мая были отменены пять парных рейсов из Москвы и обратно. В частности перевозчик задержал рейс из ростовского аэропорта «Платов» в столичный «Шереметьево», который был запланирован на 5.45 По словам источника ТАСС в экстренных службах Ростовской области, вылет отменили из-за того, что у SSJ-100 заела педаль. Не состоялся также ночной рейс из Риги в Москву и утренний из столицы в Минск. В большинстве случаев, по данным СМИ, причиной отмены становилась техническая неисправность лайнера.

На следующий день, 9 мая, «Аэрофлот» отменил уже 12 рейсов. 10 мая их число возросло до 14. На следующий день также были отменены еще 14 рейсов. В авиакомпании пока не комментируют причины произошедшего.

Частые отмены рейсов настораживают кандидата военных наук, эксперта в области безопасности полетов Алексея Власова

«Это ненормально. У иностранных самолетов такого числа отказов нет. Есть перечень незначительных отклонений, с которыми лайнеры спокойно летают. Рейс откладывается, только если произошло что-то серьезное. Такие частые замены редки. Люди, которые занимаются техническим обслуживанием самолетов «Airbus» и «Boeing» в ходе техосмотра исключают вероятность каких-либо сбоев», — заявил он «Газете.Ru».

По его мнению, участившиеся отмены рейсов не связаны с желанием перевозчика перестраховаться после аварийной посадка лайнера SSJ-100 в «Шереметьево», унесшей жизнь 41 человека.

«Боимся, не боимся — такого нет. Если «Аэрофлот» даст слабину и отменит полеты, компания потерпит огромные убытки. В экономическом плане это не разумно. Однако Sukhoi Superjet 100 всего произведено 130 штук. Учитывая, что Airbus и Boeing тысячи, и неполадки у них происходят редко, число отказов у SSJ-100 настораживает», — заключил эксперт.

Скандалы из-за частых задержек и отмены рейсов SSJ-100 происходят на фоне трагедии, произошедшей в «Шереметьево» 5 мая. Вечером самолет Superjet, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в «Шереметьево» спустя 28 минут после взлета. На высокой вертикальной скорости он врезался во взлетно-посадочную полосу, а затем начал «козлить». В результате скачков стойки шасси пробил топливные баки — началось возгорание. ЧП унесло жизнь 41 человек, еще 10 была госпитализированы.

Следствие установило, что гибель большинства пассажиров, которые находились в хвостовой части самолета, была неминуемой, заявил источник ТАСС в правоохранительных органах

«Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах», — пояснил собеседник агентства.

Также он отметил, что после удара о ВПП ряд пассажиров потеряли сознание и физически не смогли прийти в себя после полного торможения.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело «О нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц». Рассматриваются следующие три версии авиакатастрофы: ошибка пилотов или диспетчеров, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на близкий к расследованию источник писала, что во время полета в SSJ-100 ударила молния, повредившая бортовые системы. Эту же информацию СМИ подтверждал командир лайнера и бортпроводники.

Как пишет издание, самолет не выработал горючие и пошел на посадку с почти полными баками топлива. При этом во время приземления борт превысил путевую скорость на 30 км/ч. После этого SSJ-100 допустил «козление» на полосе, в результате которого шасси продавили топливные баки — керосин попал на двигатели.