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Полицейские начали обыски в мэрии Якутска 

360tv.ru + ещё 4 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
В здание городской управы столицы Республики Саха (Якутия) 13 мая пришли полицейские с обысками. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Якутска.
«Следственные действия проводятся в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.
Точные причины обысков пока не называются. Другой более подробной информации на данный момент пока также нет.
Федоров родился в 1968 году в Якутске. в 1980-х годах работал электро-механиком, водителем, инженером на различных предприятиях города.
В 2003 году был назначен на должность заместителя председателя Контрольного комитета Государственного Собрания Республики Саха (Якутия). Позже ушел в мебельный бизнес. Пост первого заместителя главы Якутска занимает с 2018 года.
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