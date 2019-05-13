Полицейские начали обыски в мэрии Якутска

В здание городской управы столицы Республики Саха (Якутия) 13 мая пришли полицейские с обысками. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Якутска.

«Следственные действия проводятся в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Точные причины обысков пока не называются. Другой более подробной информации на данный момент пока также нет.

Федоров родился в 1968 году в Якутске. в 1980-х годах работал электро-механиком, водителем, инженером на различных предприятиях города.

В 2003 году был назначен на должность заместителя председателя Контрольного комитета Государственного Собрания Республики Саха (Якутия). Позже ушел в мебельный бизнес. Пост первого заместителя главы Якутска занимает с 2018 года.