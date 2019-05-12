Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение 

Lenta.ru 56 минут назад
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Не хватило подготовки: появилась новая версия трагедии с SSJ
По словам собеседника издания, хорошо знакомого с принципами сертификации лайнеров, разрушение стойки шасси после жесткой посадки не должно было повлиять на утечку топлива. Он пояснил, что согласно «Нормам летной годности самолета в транспортной категории», стойки шасси должны быть собраны таким образом, чтобы в случае их поломки не возникла утечка из любой части топливной системы в количестве, достаточном для возникновения пожара.
Эксперт добавил, что сомневается в том, что SSJ-100 соответствует в этом пункте «Нормам летной годности самолета в транспортной категории» и что, вероятнее всего, этот пункт упустили, когда его сертифицировали.
Другой специалист, руководитель программ международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Александр Явкин, поддержал его слова. Он поставил под сомнение основную версию причины катастрофы и рассказал, что оборудование не должно было выйти из строя после удара молнии, так как конструкция лайнера должна быть защищена от подобных воздействий.
По словам Явкина, отказ оборудования мог произойти по причине недостаточно хорошего уровня работ в процессе сертификации или из-за отклонений от типовой конструкции при создании SSJ-100.
5 мая пассажирский самолет SSJ-100 выполнял рейс Москва — Мурманск, но вернулся в Шереметьево и совершил аварийную посадку в Шереметьево. По словам пилотов и членов экипажа лайнера, в самолет попала молния, нарушились связь и работа электроники. После приземления судно загорелось, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий, одна из приоритетных — ошибка пилотов.
Последние новости
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира Опубликованы документы о болезни Доренко
Комментарии69
Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , Московский комсомолец , Трагедия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Расстреляли»: Воевавший в Донбассе пустился в откровения472
Бросила жениха? Дочь Хакамады поразила заявлением19
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление260
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ233
Пир каннибалов: самая страшная тюрьма России74
Видео
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ
Происшествия
Недетский скандал на «Голосе»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме
Происшествия Катастрофы
Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая
Общество
Опубликованы документы о здоровье Доренко
Общество
В центре Петербурга произошла массовая драка
Происшествия
Засекретить итоги «Голоса»: семья Алсу ответила на обвинения
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе
Общество
Вдова Доренко рассказала о его последней воле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение