Семь нефтяных танкеров взорвались в ОАЭ

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В ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах, сообщили СМИ 

РИА Новости 48 минут назад
Несколько мощных взрывов прогремели утром в воскресенье в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров, передает ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.
"Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Взрывы были мощными и последовательными, они прогремели с 4.00 до 7.00", — отметил источник.
По данным источников, загорелись "от семи до десяти" нефтяных танкеров. Источники отметили, что причины пожара пока не установлены.
Очевидцы сообщили, что видели несколько американских и французских военных самолетов в небе над портом.
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