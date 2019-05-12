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Семь нефтяных танкеров взорвались в ОАЭ 

Рамблер 1 час назад
В воскресенье рано утром в порту города Фуджейра (столица одноименного эмирата) в Объединенных Арабских Эмиратах произошло несколько взрывов. Их причиной стал пожар, охвативший не менее семи нефтяных танкеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал al-Mayadeen.
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"Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра», — сообщил источник.
Как отмечается, они были последовательными и прогремели с 4.00 до 7.00.
Источники сообщают о пожарах на "от семи до десяти" нефтяных танкерах. Пока непонятно, что стало их причиной.
Ранее в небе над портом были замечены несколько американских и французских военных самолетов.
Происшествия , Видео , Пожары , РИА Новости , ОАЭ
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