Семь нефтяных танкеров взорвались в ОАЭ

В воскресенье рано утром в порту города Фуджейра (столица одноименного эмирата) в Объединенных Арабских Эмиратах произошло несколько взрывов. Их причиной стал пожар, охвативший не менее семи нефтяных танкеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал al-Mayadeen.

"Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра», — сообщил источник.

Как отмечается, они были последовательными и прогремели с 4.00 до 7.00.

Источники сообщают о пожарах на "от семи до десяти" нефтяных танкерах. Пока непонятно, что стало их причиной.

Ранее в небе над портом были замечены несколько американских и французских военных самолетов.