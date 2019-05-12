Пассажирский самолет сел на «брюхо» в Мьянме

Двухмоторный узкофюзеляжный пассажирский самолет средней дальности Embraer ERJ-190LR авиакомпании Myanmar National Airline совершил посадку «на брюхо» в аэропорту Мандалай. Причиной нештатной посадки стала неисправность шасси.

Лайнер «сел на брюхо» из-за отказа переднего шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщил сайт местной газеты Myanmar Times.

Embraer ERJ-190LR, изготовленный в Бразилии, принадлежит государственной национальной авиакомпании Мьянмы. В момент нештатной посадки на борту самолета находились 82 пассажира и семь членов экипажа. Самолет летел из Янгона в Мандалай. ПРоисшествие случилось в воскресенье, 12 мая в 08:00.

На месте приземления уже работают следственные группы и должностные лица. Им предстоит изучить все детали приземления и выяснить причины механической неисправности шасси.

Посадка «на брюхо» совершается, ели воздушное судно опускается без полностью выдвинутого шасси. В этом случае как третья точка опоры используется нижняя часть самолета.