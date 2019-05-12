Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ

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Не хватило подготовки: появилась новая версия трагедии с SSJ 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево не исключает, что одной из причин трагедии стала недостаточная подготовка пилотов к управлению в ручном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Среди версий рассматривается версия, что пилотам не хватило должной подготовки для выполнения посадки в режиме Direct Mode [в ручном режиме]», — сказал он.
По предварительной версии, самолет перешел в ручной режим управления после того, как удар молнии вывел из строя автоматические системы управления лайнером.
Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту, через 30 минут вернувшись обратно. Во время посадки он загорелся.
Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек, в том числе бортпроводник.
Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Трагедия
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