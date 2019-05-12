Неопытные пилоты? Новый поворот в трагедии с SSJ

Не хватило подготовки: появилась новая версия трагедии с SSJ

Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево не исключает, что одной из причин трагедии стала недостаточная подготовка пилотов к управлению в ручном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Среди версий рассматривается версия, что пилотам не хватило должной подготовки для выполнения посадки в режиме Direct Mode [в ручном режиме]», — сказал он.

По предварительной версии, самолет перешел в ручной режим управления после того, как удар молнии вывел из строя автоматические системы управления лайнером.

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту, через 30 минут вернувшись обратно. Во время посадки он загорелся.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек, в том числе бортпроводник.