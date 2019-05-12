В Одесской области Украины в результате возгорания легкового автомобиля погибли двухлетняя девочка. Об этом сообщает сайт kp.ua.
По данным портала, отец оставил ребенка во дворе, а сам зашел в дом.
Как отмечается, выйдя из дома он заметил дым в салоне автомобиля и обнаружил бездыханное тело ребенка.
При этом возможной причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем".
Ранее сообщалось, что тела двоих человек и истощенная двухлетняя девочка были найдены в квартире одной из многоэтажек в Киеве.