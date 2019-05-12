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2-летняя девочка сгорела в машине, пока отец искал ключи в квартире 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В Одесской области Украины в результате возгорания легкового автомобиля погибли двухлетняя девочка. Об этом сообщает сайт kp.ua.
По данным портала, отец оставил ребенка во дворе, а сам зашел в дом.
Как отмечается, выйдя из дома он заметил дым в салоне автомобиля и обнаружил бездыханное тело ребенка.
При этом возможной причиной пожара стало "неосторожное обращение с огнем".
Ранее сообщалось, что тела двоих человек и истощенная двухлетняя девочка были найдены в квартире одной из многоэтажек в Киеве.
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