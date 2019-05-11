Помощника московского прокурора нашли мертвым

По информации канала, тело 23-летнего Некрасова нашли в съемной квартире. «По всему телу ушибы, ссадины и кровоподтеки (перед смертью мужчину били). Во рту у Дмитрия эксперты-криминалисты обнаружили галстук», — говорится в сообщении. Уточняется, что смерть произошла сутки назад.

Официально эта информация пока не подтверждена.