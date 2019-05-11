Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помощника московского прокурора нашли мертвым 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: ТАСС
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, тело 23-летнего Некрасова нашли в съемной квартире. «По всему телу ушибы, ссадины и кровоподтеки (перед смертью мужчину били). Во рту у Дмитрия эксперты-криминалисты обнаружили галстук», — говорится в сообщении. Уточняется, что смерть произошла сутки назад.
Официально эта информация пока не подтверждена.
До Бутырской Дмитрий Некрасов работал в Бабушкинской межрайонной прокуратуре. Нареканий в его работе не было, подчеркивает «112».
Последние новости
Лукашенко порассуждал о компенсациях от России за «грязную» нефть На затонувшем 100 лет назад в Крыму корабле найдена картина Айвазовского Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы
Происшествия , Дмитрий Некрасов , Генпрокуратура РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виноваты люди. Выживший пассажир SSJ сделал признание200
Тайна раскрыта: Морпехи ВСУ застрелили командира81
Неожиданно: Похороны Доренко перенесут16
«За что воевали? Славяне и так уже были рабами»722
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»124
Видео
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»
Украина В мире
Бизнес-класс не при чем: Названа причина гибели пассажиров SSJ
Катастрофы Пожары
Совпадение? Новый поворот в истории с гибелью Доренко
Политика Общество
В России заговорили о «капитуляции» Донбасса
Политика Конфликты
Вернулся к Степаненко? Петросян порвал с молодой любовницей
Шоу-бизнес Статьи
На затонувшем в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
Общество
Крымчане не простили Доренко фразу о корнях и могилах
Общество
Бузова ответила Ивлеевой на оскорбление
Шоу-бизнес
«Отменить все решения Порошенко»: в Москве ответили Киеву
Политика В мире
«Не на ту нападаете»: Певица о танце на шесте в День Победы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение