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Террористы убили семерых детей, игравших на дороге 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Семеро детей, игравших на дороге в афганской провинции Газни, погибли в результате подрыва мины, установленной террористами, сообщает издание Ariana News.
Пресс-секретарь губернатора провинции Мохаммад Ариф Нури сообщил Ariana News, что инцидент произошел в субботу утром в деревне Джампаран. Власти возлагают ответственность за трагедию на повстанческую группировку талибов.
Еще двоим детям удалось выжить. Они доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.
Ранее при схожих обстоятельствах на дорожной мине подорвались афганские подростки.
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Происшествия , Талибан , Газни
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