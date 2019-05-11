Семеро детей, игравших на дороге в афганской провинции Газни, погибли в результате подрыва мины, установленной террористами, сообщает издание Ariana News.
Пресс-секретарь губернатора провинции Мохаммад Ариф Нури сообщил Ariana News, что инцидент произошел в субботу утром в деревне Джампаран. Власти возлагают ответственность за трагедию на повстанческую группировку талибов.
Еще двоим детям удалось выжить. Они доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии.
Ранее при схожих обстоятельствах на дорожной мине подорвались афганские подростки.