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В Оренбурге совершил «жесткую посадку» самолет Nordwind 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прибывший рейсом из Москвы, совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, обратный вылет воздушного судна задержан на неопределенное время, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Вылет самолета был запланирован на 12 часов 10 минут местного времени, в настоящее время он стоит на перроне. По словам Александрова, данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.
"После аварии в Шереметьево все перестраховываются", — отметил он.
Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.
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Происшествия , Игорь Александров , Аэропорт Шереметьево , Москва , Оренбург
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