Соратник Михаила Светова задержан за хранение оружия

Москве на «консервативной аниме-вечеринке» (такое название мероприятию дали сами организаторы), организованной одним из самых известных членов Либертарианской партии России Михаилом Световым, сотрудники полиции задержали ее участника, прихватившего с собой оружие.

Как сообщает Рен ТВ, это член Федерального комитета Либертарианской партии России Владимир Осенин, прочитавший лекцию об оружии. По словам участников мероприятия, Осенин рассказывал со сцены о массовом расстреле людей, а также о том, что необходимо дать гражданам больше прав на ношение огнестрельного оружия.

В ходе выступления лектор сообщил, что принес с собой для «развлечения» пистолет, ружье и винтовку, а затем начал размахивать оружием. В итоге на вечеринку вызвали полицию, которая, приехав на место, обнаружила на теннисном столе в помещении несколько видов огнестрельного оружия.

Сами организаторы мероприятия настаивали на том, что не совершали ничего противозаконного.

«Здесь люди просто жарят бургеры», — заявили они.

Однако какое отношение к названию вечеринке имело ее название, так и осталось непонятным.