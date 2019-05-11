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Соратник Михаила Светова задержан за хранение оружия 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве на «консервативной аниме-вечеринке» (такое название мероприятию дали сами организаторы), организованной одним из самых известных членов Либертарианской партии России Михаилом Световым, сотрудники полиции задержали ее участника, прихватившего с собой оружие.
Как сообщает Рен ТВ, это член Федерального комитета Либертарианской партии России Владимир Осенин, прочитавший лекцию об оружии. По словам участников мероприятия, Осенин рассказывал со сцены о массовом расстреле людей, а также о том, что необходимо дать гражданам больше прав на ношение огнестрельного оружия.
В ходе выступления лектор сообщил, что принес с собой для «развлечения» пистолет, ружье и винтовку, а затем начал размахивать оружием. В итоге на вечеринку вызвали полицию, которая, приехав на место, обнаружила на теннисном столе в помещении несколько видов огнестрельного оружия.
Сами организаторы мероприятия настаивали на том, что не совершали ничего противозаконного.
«Здесь люди просто жарят бургеры», — заявили они.
Однако какое отношение к названию вечеринке имело ее название, так и осталось непонятным.
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Происшествия , Москва
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