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Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены. Есть вероятность утраты артефактов при подъеме, сообщил ТАСС руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.
Фрагменты более 10 картин, в том числе кисти, предположительно, Айвазовского, обнаружили участники подводной экспедиции "Нептун" на затонувшем в 1895 году пароходе. Оно находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.
"Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя, шанс [сохранить] всегда есть", — сказал Дунаев. Он отметил, что авторство картин пока не подтверждено. Для подъема объектов участникам экспедиции будет необходимо провести сложные работы.
"Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин", — сказал Дунаев.
О пароходе
"Генерал Коцебу" был обнаружен представителями Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. Он принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли, был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу. Его длина 64 м, ширина 8,6 м, водоизмещение 1250 т, он мог взять на борт более 500 пассажиров.
Двухпалубный "Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем находилась представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский, которому было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал. 16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.
Экспедиция "Нептун" проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым — перекресток цивилизаций". Цель экспедиции — обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря: судов и самолетов, а также поиск новых. В составе экспедиции более 30 человек: гидроакустиков и водолазов из разных регионов России. Экспедиция проводится совместно с крымским Черноморским центром подводных исследований.
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Происшествия , Иван Айвазовский , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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