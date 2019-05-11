«Я убью каждого из вас»: ЧП на борту попало на видео

«Я убью каждого из вас»: безумный дебош на борту самолета в Британии попал на видео

Мужчина пытался прорваться в кабину пилота, нападал на пассажиров и угрожал расправой экипажу.

Пассажир самолета компании Ryanair, который следовал из британского Манчестера на испанский остров Гран-Канария , устроил дебош во время рейса. Мужчина пытался прорваться в кабину пилота и угрожал «убить каждого на борту».

По данным местного издания Manchester Evening, дебошир устроил другим пассажирам «веселую» поездку. Сначала он кричал на присутствующих, потом переместился к носу самолета и стал разбрасывать посуду.

Его пытались успокоить трое членов экипажа, однако мужчина успокаиваться отказался. Вместо этого он снял со стены огнетушитель и пригрозил членам экипажа расправой, параллельно пытаясь открыть одну их дверей самолета. Кроме того, он нападал на пассажиров, рвал на них одежду и ломал их мобильные телефоны.

В какой-то момент терпение присутствующих иссякло. Присутствующие мужчины скрутили дебошира, однако тот продолжал выкрикивать угрозы и оскорбления, обещая «убить каждого на борту».

«Ты считаешь, что это смешно? Я буквально сожгу твой дом, я тебе обещаю обещаю, толстяк. Давайте, давайте, я убью каждого из вас», — сказал мужчина в ходе задержания.

После прибытия в Испанию буйного мужчину забрала местная полиция. Его мотивы остались невыясненными. В компании Ryanair объяснили, что в связи со случившимся пассажир получил запрет на пользование услугами перевозчика.