В Хабаровском крае бесследно пропали четверо рыбаков

Катер, в котором находились рыбаки, перевернулся еще 8 мая. Однако сообщение о происшествии поступило спасателям лишь день спустя.

«Для оказания помощи в проведении поисковых мероприятий 9 мая в район поисков была направлена группа спасателей», — уточнили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, вечером 8 мая на реке Амур вблизи острова Киори Комсомольского районе перевернулся катер, в котором и находились четверо рыбаков. Однако сообщение об этом поступило спасателям лишь 9 мая.

За два дня сотрудники МЧС совместно с полицейскими обследовали 211 километров местности, а также береговой линии реки. Но поиски оказались безрезультатными. Спасатели намерены продолжать искать пропавших рыбаков.