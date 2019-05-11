В Хабаровском крае бесследно пропали четверо рыбаков 

Катер, в котором находились рыбаки, перевернулся еще 8 мая. Однако сообщение о происшествии поступило спасателям лишь день спустя.
В Хабаровском крае пропали четверо рыбаков. В настоящее время спасатели ведут их поиски, сообщили в региональном управлении МЧС России.
«Для оказания помощи в проведении поисковых мероприятий 9 мая в район поисков была направлена группа спасателей», — уточнили в ведомстве.
Согласно предварительной информации, вечером 8 мая на реке Амур вблизи острова Киори Комсомольского районе перевернулся катер, в котором и находились четверо рыбаков. Однако сообщение об этом поступило спасателям лишь 9 мая.
За два дня сотрудники МЧС совместно с полицейскими обследовали 211 километров местности, а также береговой линии реки. Но поиски оказались безрезультатными. Спасатели намерены продолжать искать пропавших рыбаков.