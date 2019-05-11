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Пилот самолёта почти час летел без сознания 

News.ru + ещё 5 11 мая 2019
Фото: globallookpress.com
Австралийский пилот-стажёр летел без сознания в течение 40 минут. Всё это время самолёт летел на автопилоте.
Инцидент произошел ещё 9 марта. Лётчик выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в аделаидский аэропорт Парафилд, сообщает ABC.
Позже выяснилось, что накануне полёта стажер плохо спал ночью, а на завтрак съел лишь плитку шоколада. Кроме того, незадолго до этого он простудился.
Почувствовав головную боль, лётчик включил автопилот. Диспетчеры пытались установить с ним связь, однако получилось у них это, только когда пилот пришёл в себя, пролетая над океаном.
Полёт закончился без происшествия, поскольку стажёр смог посадить самолёт в Парафилде.
Ранее News.ru сообщал, что бензовоз врезался в лайнер авиакомпании Air Canada Jazz в аэропорту Пирсон (Торонто). В результате инцидента пострадали два пассажира и три члена экипажа. Всего на борту находился 51 человек. Всем получившим травмы было предоставлено медицинское обслуживание, трое госпитализированы. По данным местной полиции, в происшествии виноват водитель автоцистерны, которому предъявлено обвинение в опасном вождении.
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Происшествия , телеканал АВС
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