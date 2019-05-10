Польские полицейские открыли огонь при задержании украинца

Сотрудники полиции польского города Вроцлав вынуждены были стрелять во время задержания гражданина Украины , который подозревается в краже.

Полицейские остановили машину, за рулём которой сидел мужчина, однако внезапно подозреваемый резко начал движение, чуть не сбив одного из силовиков с ног, передаёт РИА Новости.

У полицейских не было выбора, и они открыли огонь, повредив тем самым колёса авто. Тогда водитель вылез из салона машины и принялся бежать, однако два предупредительных выстрела в воздух заставили его остановиться.