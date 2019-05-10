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Польские полицейские открыли огонь при задержании украинца 

News.ru 2 часа назад
Фото: Artur Widak/Global Look Press
Сотрудники полиции польского города Вроцлав вынуждены были стрелять во время задержания гражданина Украины, который подозревается в краже.
Полицейские остановили машину, за рулём которой сидел мужчина, однако внезапно подозреваемый резко начал движение, чуть не сбив одного из силовиков с ног, передаёт РИА Новости.
У полицейских не было выбора, и они открыли огонь, повредив тем самым колёса авто. Тогда водитель вылез из салона машины и принялся бежать, однако два предупредительных выстрела в воздух заставили его остановиться.
Ранее News.ru писал, что аргентинские силовики задержали главного подозреваемого по делу о нападении на двух политиков около здания конгресса в Буэнос-Айресе. Им оказался Хуан Фернандес.
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