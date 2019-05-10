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СМИ: пять человек пострадали при столкновении самолета и бензовоза в аэропорту Торонто 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять человек получили травмы при столкновении лайнера авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.
Инцидент произошел ночью после приземления лайнера Bombardier DHC-8-300. Во время руления к терминалу самолет столкнулся с топливозаправщиком. В результате травмы получили три члена экипажа и два пассажира, они были госпитализированы. В настоящее время только один из них остается в больнице.
На борту лайнера находился 51 человек. Самолет следовал из Торонто в Садбери, но из-за плохой погоды борт вернули назад в Торонто. Пассажиры вылетят в пункт назначения ближайшим рейсом. Полиция уже предъявила обвинения в опасном вождении шоферу топливозаправщика.
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