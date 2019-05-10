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Во Львове проверяют сообщения о минировании пяти отелей 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют информацию о минировании пяти отелей во Львове, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Десятого мая на электронный ящик полиции Львовской области около 11.00 (совпадает с мск — ред.) поступили сообщения о минировании пяти гостиниц Львова", — говорится в сообщении.
На месте работают взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других служб.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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Происшествия , Украина , Львов
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