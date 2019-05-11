Поиски погибших на Алтае туристов приостановили

Поисковая операция на месте гибели туристов в горах Алтая будет приостановлена на 1,5 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Алтай.

Как отмечается, это связано с опасностью нового схода лавины.

"… для спасателей существует опасность схода повторной лавины: они поднялись на вершину и увидели скопления снежных масс, кроме того, там плохая погода", — отметил собеседник агентства.

В субботу, 11 мая, спасатели вернутся на точки базирования.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае.

Группа состояла из девяти человек. Когда их застала лавина, они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. Двоим девушкам из группы удалось выжить.