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Поиски погибших на Алтае туристов приостановили 

Газета.Ru + ещё 32 1 час назад
Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
Поисковая операция на месте гибели туристов в горах Алтая будет приостановлена на 1,5 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Республике Алтай.
Как отмечается, это связано с опасностью нового схода лавины.
"… для спасателей существует опасность схода повторной лавины: они поднялись на вершину и увидели скопления снежных масс, кроме того, там плохая погода", — отметил собеседник агентства.
В субботу, 11 мая, спасатели вернутся на точки базирования.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае.
Группа состояла из девяти человек. Когда их застала лавина, они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. Двоим девушкам из группы удалось выжить.
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Происшествия , Алтай
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