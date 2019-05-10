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Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Richard Drew / AP
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов. Женщина выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать ужины для друзей. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Осужденной предстоит провести в тюрьме четыре года, после чего оставшийся восьмилетный срок могут изменить на условный.
28-летней женщине, в последние годы известной как Анна Делви, вменяли использование поддельных документов и выманивание денег у отелей, финансовых учреждений и знакомых. Она убеждала потерпевших, что владеет состоянием в 60 миллионов евро. Прокуроры утверждали, что Сорокина совершила эти преступления за последние 10 месяцев, с ноября 2016 по август 2017 года.
В конце апреля Сорокину признали виновной в мошенничестве. Перед оглашением приговора женщина попросила прощения.
28-летняя Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя. Сорокина носила одежду известных брендов и оставляла щедрые чаевые, из-за чего все окружающие были уверены, что она из богатой семьи. Как выяснилось, отец девушки сначала работал дальнобойщиком, а затем открыл компанию по установке кондиционеров.
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Происшествия , Криминал , Анна Сорокина , Германия , США
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