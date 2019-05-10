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В Домодедово задержали пассажира за драку с бортпроводниками 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Нетрезвый пассажир рейса, прибывшего из Туниса в Москву, устроил драку с бортпроводниками. Как в пятницу сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчину задержали.
По ее словам, в дежурную часть полиции аэропорта Домодедово поступила информация о конфликте на борту самолета, летевшего из Туниса.
"Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в отделение полиции в аэропорту Домодедово. Им оказался москвич 1982 года рождения, который, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, во время полета выражался нецензурной бранью, вел себя вызывающе и устроил драку с двумя бортпроводниками", — сообщила Волк.
Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ ("Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом"). Также в отношении него возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования").
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Происшествия , Ирина Волк , Аэропорт Домодедово , МВД , ИТАР-ТАСС , Домодедово , Москва , Тунис
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