Названа официальная причина смерти Доренко

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Проведено вскрытие: названа причина смерти Доренко 

Рамблер 34 минуты назад
Эксперты назвали официальную причину смерти журналиста Сергея Доренко. Вскрытие тела было проведено сегодня ночью в морге при Троекуровском кладбище. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Аневризма грудной части аорты разорванная» — написано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Подобный диагноз приводит к смерти в 95% случаев.
«Ну что, отличная смерть, все красиво»
Журналист Сергей Доренко скончался накануне. Ему было 59 лет. В последнее время он работал главным редактором и ведущим программы радиостанции «Говорит Москва».
В советское время работал переводчиком, начал карьеру на ТВ в 1985 году. Вёл программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ канала ОРТ. В 2005 начал работу на радио. Был ведущим программ радиостанций «Эхо Москвы», «Русская служба новостей». В 2014-м году создал собственную станцию — «Говорит Москва». Доренко был главным редактором и ведущим программы «Подъём».
Комментарии52
Происшествия , Видео , Сергей Доренко , Первый канал , Эхо Москвы , Радиостанция "Говорит Москва"
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