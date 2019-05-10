Названа официальная причина смерти Доренко

Проведено вскрытие: названа причина смерти Доренко

Эксперты назвали официальную причину смерти журналиста Сергея Доренко . Вскрытие тела было проведено сегодня ночью в морге при Троекуровском кладбище. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Аневризма грудной части аорты разорванная» — написано в заключении судебно-медицинской экспертизы.

Подобный диагноз приводит к смерти в 95% случаев.

Журналист Сергей Доренко скончался накануне. Ему было 59 лет. В последнее время он работал главным редактором и ведущим программы радиостанции «Говорит Москва».

В советское время работал переводчиком, начал карьеру на ТВ в 1985 году. Вёл программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ канала ОРТ. В 2005 начал работу на радио. Был ведущим программ радиостанций «Эхо Москвы», «Русская служба новостей». В 2014-м году создал собственную станцию — «Говорит Москва». Доренко был главным редактором и ведущим программы «Подъём».