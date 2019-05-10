В шведском Мальме прогремел взрыв

Правоохранители установили, что взрыв прогремел в одном из местных ресторанов.

В пятницу, 10 мая, в одном из ресторанов шведского города Мальме на юге страны прогремел взрыв. Об этом сообщает The Daily Star.

Вместе с тем, как уточнили в издании, первые сообщения о взрыве стали поступать в полицию в 01:49 по местному времени (02:49 по Москве).

Позже выяснилось, что инцидент произошел в одном из ресторанов, в результате чего в здании были выбиты все стекла. Очевидцы отмечают, что в районе также был слышен громкий грохот.

К настоящему времени на место уже прибыли экстренные службы. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.