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В шведском Мальме прогремел взрыв 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: flickr
Правоохранители установили, что взрыв прогремел в одном из местных ресторанов.
В пятницу, 10 мая, в одном из ресторанов шведского города Мальме на юге страны прогремел взрыв. Об этом сообщает The Daily Star.
Вместе с тем, как уточнили в издании, первые сообщения о взрыве стали поступать в полицию в 01:49 по местному времени (02:49 по Москве).
Позже выяснилось, что инцидент произошел в одном из ресторанов, в результате чего в здании были выбиты все стекла. Очевидцы отмечают, что в районе также был слышен громкий грохот.
К настоящему времени на место уже прибыли экстренные службы. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
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Происшествия , Мальме
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