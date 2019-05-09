Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень осадков свинца в почве возле собора Нотр-Дам в десятки раз превышает норму 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французские власти заявили об опасном уровне количества осадков свинца в почве возле собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на префектуру полиции и региональную службу здравоохранения.
Нотр-Дам не будет закрыт для посетителей на время реконструкции
Как отмечается, анализ образцов почвы, взятых в непосредственной близости к собору, показал содержание в них свинца в 10-20 г на 1 кг, что значительно выше допустимого показателя в 0,3 г на 1 кг. Однако в ведомствах указали, что эти территории закрыты для публики.
Власти подчеркивают, что уровень свинца в воздухе соответствует норме. Но, несмотря на это, они рекомендуют жителям близлежащих домов чаще мыть руки и делать влажную уборку помещений. Эти меры в особенности касаются детей и беременных женщин.
Как поясняют специалисты, частицы свинца были выброшены в воздух во время пожара в соборе.
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.
ТАСС: последние новости
Самолет Air France совершил вынужденную посадку в Иране На Украине задержали мужчину за попытку кинуть дымовую гранату в колонну людей в Николаеве СМИ: в Аргентине неизвестные выстрелили в депутата у здания парламента
Комментарии
Происшествия , Пожары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отмыться от такого ещё не удавалось»191
Гроза в Москве: есть пострадавшие8
Эстония требует от России вернуть часть территории442
Стали известны подвиги деда Зеленского280
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве109
Видео
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение