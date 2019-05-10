Число отмененных рейсов на SSJ-100 увеличилось

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево в пятницу, 10 мая.

Накануне авиакомпания отменила 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее — пять.

Самолет SSJ-100 загорелся после приземления в аэропорт отправления —Шереметьево — вечером 5 мая. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, одна их основных — ошибка пилотов.

Член комитета Госдумы по транспорту, летчик-космонавт Максим Сураев считает, что суперджеты из-за технических особенностей нельзя эксплуатировать. В Кремле, комментируя возможность снятия SSJ-100, отмечают, что этот вопрос находится в компетенции авиационных властей.

Согласно информации компании «Гражданские самолеты Сухого», по состоянию на март в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа.