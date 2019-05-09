Мэр Магнитогорска опроверг сообщения о пенях для жильцов дома на Карла Маркса

Глава Магнитогорска Сергей Бердников опроверг информацию, которую опубликовали без проверки некоторые СМИ о пенях за коммунальные услуги, якобы начисленные жильцам пострадавшего дома на проспекте Карла Маркса.

Эта информация не соответствует действительности, что и подтвердили сами жильцы. На самом деле, «коммуналку» начисляют только тем магнитогорцам, которые вернулись в свои квартиры после 1 апреля.

Напомним, межведомственная комиссия признала дом безопасным для проживания, после чего жильцам 5,6 и 9 и 10 подъездов разрешили вернуться в свои квартиры. С этой же даты в доме были подключены газ, вода, отопление, водоотведение, лифты, и другие коммунальные услуги.

Тем магнитогорцам, которые продолжают арендовать жилье, никакие начисления не производятся, и тем более, не начисляются пени за несуществующие долги. Подробнее — на сайте агентства Полит74. По сведениям журналистов, фейк о пенях запустил недавно созданный портал Снег.tv, который не является СМИ.