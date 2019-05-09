Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Магнитогорска опроверг сообщения о пенях для жильцов дома на Карла Маркса 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Магнитогорска Сергей Бердников опроверг информацию, которую опубликовали без проверки некоторые СМИ о пенях за коммунальные услуги, якобы начисленные жильцам пострадавшего дома на проспекте Карла Маркса.
Эта информация не соответствует действительности, что и подтвердили сами жильцы. На самом деле, «коммуналку» начисляют только тем магнитогорцам, которые вернулись в свои квартиры после 1 апреля.
Напомним, межведомственная комиссия признала дом безопасным для проживания, после чего жильцам 5,6 и 9 и 10 подъездов разрешили вернуться в свои квартиры. С этой же даты в доме были подключены газ, вода, отопление, водоотведение, лифты, и другие коммунальные услуги.
Тем магнитогорцам, которые продолжают арендовать жилье, никакие начисления не производятся, и тем более, не начисляются пени за несуществующие долги. Подробнее — на сайте агентства Полит74. По сведениям журналистов, фейк о пенях запустил недавно созданный портал Снег.tv, который не является СМИ.
Аргументы Недели: последние новости
В Шереметьево вчера вечером эвакуировали пассажиров с самолета «Суперджет» Аэропорт Шереметьево и авиакомпания «Аэрофлот» выразили соболезнования семьям погибших Под Кривым Рогом людей, ехавших на День Победы, забросали камнями
Комментарии
Происшествия , Сергей Бердников , Карл Маркс , Магнитогорск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония требует от России вернуть часть территории31
Стали известны подвиги деда Зеленского148
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве13
Евросоюз предложили ликвидировать7
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы622
Видео
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение