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Экс-гендиректор «Сухого» прокомментировал трагедию с SSJ 100 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший гендиректор компании «Сухой» Михаил Погосян прокомментировал катастрофу с участием самолёта SSJ, в результате которой погиб 41 человек. По его словам, вопрос о надёжности лайнера не вызывает никаких сомнений.
Это абсолютно надёжный самолёт, прошёл все этапы сертификации, — заявил он в интервью «Лайфу».
Он отметил, что боязнь летать на самолётах такого типа вызвана шумихой в СМИ, которая поднялась после трагедии в Шереметьево. Погосян отметил, что все выводы относительно трагедии можно будет сделать только после расследования.
SSJ 100 совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления самолёт загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние самолёта SSJ 100 не вызывает претензий. Поэтому пока разговор о прекращении эксплуатации таких лайнеров не ведётся, писал News.ru.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Юрий Борисов , Михаил Погосян , Сухой , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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