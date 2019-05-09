Экс-гендиректор «Сухого» прокомментировал трагедию с SSJ 100

Бывший гендиректор компании «Сухой» Михаил Погосян прокомментировал катастрофу с участием самолёта SSJ, в результате которой погиб 41 человек. По его словам, вопрос о надёжности лайнера не вызывает никаких сомнений.

Это абсолютно надёжный самолёт, прошёл все этапы сертификации, — заявил он в интервью «Лайфу».

Он отметил, что боязнь летать на самолётах такого типа вызвана шумихой в СМИ, которая поднялась после трагедии в Шереметьево . Погосян отметил, что все выводы относительно трагедии можно будет сделать только после расследования.

SSJ 100 совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления самолёт загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.