Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: власти Германии обеспокоены угрозой со стороны чеченской мафии 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Об этом предупредило Федеральное ведомство по уголовным делам страны.
Как сообщает сайт телеканала «360», силовики в течение последнего года наблюдали за криминальными лидерами из этого региона. Внимание правоохранителей привлекли более 200 ключевых фигур чеченской диаспоры в Германии. Сайт Der Spiegel отмечает, что результаты исследования «насторожили» власти страны.
«В то время как в общественности говорят, прежде всего, об арабских семейных кланах как угрозе правовому государству, чеченские банды, которые так же часто связаны семейными узами, до сих пор часто действовали скрыто», — пишет издание.
По словам специалистов, чеченские группировки отличаются жестокостью. Сейчас они доминируют во всех сферах организованной преступности, пишут СМИ. Криминальные сообщества активно действуют в торговле наркотиками, а также занимаются грабежами и вымогательствами.
Говорит Москва: последние новости
В Аргентине неизвестные выстрелили в депутата у здания парламента Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину задержали за наркотики Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
Происшествия , В мире , Криминал , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отмыться от такого ещё не удавалось»11
Эстония требует от России вернуть часть территории280
Стали известны подвиги деда Зеленского227
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве85
Евросоюз предложили ликвидировать37
Видео
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Евросоюз предложили ликвидировать
В мире Европа
«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы
Шоу-бизнес
Появилось видео стычки «Бессмертного полка» с полицией в Киеве
В мире Украина
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Общество
«Первый опыт»: Собчак призналась, за что заплатила мужчине
Шоу-бизнес
В США назвали цель парада Победы
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение