СМИ: власти Германии обеспокоены угрозой со стороны чеченской мафии

Об этом предупредило Федеральное ведомство по уголовным делам страны.

Как сообщает сайт телеканала «360», силовики в течение последнего года наблюдали за криминальными лидерами из этого региона. Внимание правоохранителей привлекли более 200 ключевых фигур чеченской диаспоры в Германии. Сайт Der Spiegel отмечает, что результаты исследования «насторожили» власти страны.

«В то время как в общественности говорят, прежде всего, об арабских семейных кланах как угрозе правовому государству, чеченские банды, которые так же часто связаны семейными узами, до сих пор часто действовали скрыто», — пишет издание.

По словам специалистов, чеченские группировки отличаются жестокостью. Сейчас они доминируют во всех сферах организованной преступности, пишут СМИ. Криминальные сообщества активно действуют в торговле наркотиками, а также занимаются грабежами и вымогательствами.