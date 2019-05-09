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В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк» 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Как заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко, Бережная была задержана перед началом мероприятия возле станции метро «Арсенальная».
«Её отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы», — сообщил он.
Как передаёт РИА Новости, участники акции прошли по улицам Киева от станции метро «Арсенальная» до парка Славы, где возложили цветы у Вечного огня.
Ранее в центре Киева усилили охрану в связи с проведением аналога акции «Бессмертный полк».
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Происшествия , Украина , Елена Бережная , Интерфакс
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