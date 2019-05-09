В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

Как заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко, Бережная была задержана перед началом мероприятия возле станции метро «Арсенальная».

«Её отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы», — сообщил он.

Как передаёт РИА Новости, участники акции прошли по улицам Киева от станции метро «Арсенальная» до парка Славы, где возложили цветы у Вечного огня.

Ранее в центре Киева усилили охрану в связи с проведением аналога акции «Бессмертный полк».