Самолёт задымился при посадке в Швеции 

Задымление произошло на борту самолёта при заходе на посадку в аэропорту Гётеборга. Лайнер следовал из Стокгольма.
По данным РИА Новости, на борту самолёта находится около ста пассажиров. На месте инцидента работают экстренные службы. Данных о пострадавших и причинах ЧП пока нет.
Ранее News.ru писал о катастрофе самолёта SSJ 100, который загорелся после посадки в аэропорту Шереметьво. На борту находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек. Выжить удалось 37.
Ранее заслуженный пилот РФ Юрий Сытник назвал возможные ошибки экипажа SSJ 100. По его словам, катастрофа с самолётом в Шереметьево могла случиться из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в зону грозовой активности.