Самолёт задымился при посадке в Швеции

Задымление произошло на борту самолёта при заходе на посадку в аэропорту Гётеборга . Лайнер следовал из Стокгольма

По данным РИА Новости, на борту самолёта находится около ста пассажиров. На месте инцидента работают экстренные службы. Данных о пострадавших и причинах ЧП пока нет.

Ранее News.ru писал о катастрофе самолёта SSJ 100, который загорелся после посадки в аэропорту Шереметьво. На борту находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек. Выжить удалось 37.