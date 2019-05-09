Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

"Под Кривым Рогом радикалы в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня Победы. Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись", — написал Вилкул на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, на место приехала полиция, проводится расследование.

"Это преступление совершили моральные уроды. Пряча лица за балаклавами, они напали на пенсионеров, людей с детьми, которые ехали отдать дань памяти подвигу нашего народа, победившего нацизм. Нас не запугать. Мы защитим людей. Как народный депутат, я возьму под контроль расследование этого преступления", — добавил Вилкул.

Пресс-служба областного управления полиции сообщила, что по факту повреждения автобусов на трассе Кривой Рог — Днепр проводится проверка. По данным полиции, во время движения двух автобусов из города Кривой Рог в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями, в результате повреждены стекла.

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.