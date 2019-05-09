Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в катастрофе с SSJ 100

По ее словам, некоторые пациенты могут быть выписаны после майских праздников.

"Однозначно кое-кто будет выписан, все в лучшем состоянии", — отметила Скворцова.

Однако министр добавила, что две пострадавшие еще находятся в тяжелом состоянии.

"Самая тяжелая в институте Склифософского", — уточнила Скворцова.

Ранее сообщалось, что эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.