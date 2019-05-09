Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в катастрофе с SSJ 100 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, который сгорел 5 мая в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, некоторые пациенты могут быть выписаны после майских праздников.
"Однозначно кое-кто будет выписан, все в лучшем состоянии", — отметила Скворцова.
Однако министр добавила, что две пострадавшие еще находятся в тяжелом состоянии.
"Самая тяжелая в институте Склифософского", — уточнила Скворцова.
Ранее сообщалось, что эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.
Газета.Ru: последние новости
Еще один SSJ-100 не смог вылететь из-за поломки "Это ненормально": эксперт об участившихся отменах рейсов SSJ-100 Игорь Тальков-младший предстанет перед судом
Происшествия , Катастрофы , Вероника Скворцова , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
В парад Победы на Красной площади внесли изменения353
Черногорский суд вынес приговор россиянам
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США10
КНДР запустила неопознанные снаряды
Видео
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Общество
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Шоу-бизнес
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
В парад Победы на Красной площади внесли изменения
Армия Новости Москвы
На Красной площади проходит парад Победы
Армия
Пушков жёстко ответил Порошенко
Политика
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение