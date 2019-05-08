Онкобольные верят советам блогерши, а потом умирают

Популярная блогерша начала заниматься лечением онкологии через социальную сеть. На ее вебинары записывались сотни подписчиков, зачастую потерявшие надежду и платившие за возможное излечение немалые деньги. По профессии целительница — дизайнер, она называет себя Катя Тхи и живет в Лондоне. Видимо, поэтому остановить ее практически невозможно.

Женщина, пожелавшая остаться анонимом, недавно похоронила дочь. Она боится, что сердце бабушки, которой о трагедии еще не рассказали, не выдержит горя.

— Моему ребенку поставили диагноз рак. Мы начали хвататься за соломинку, мы хотели жить.

Они поверили целителю из инстаграма. Катя Тхи уверяла: несколько недель на ее чудо-диете — и опухоль рассосется сама. После такого "лечения" в медицинском заключении 28-летней Светланы первой причиной смерти стоит крайнее истощение.

— Ей было все равно, насколько я понимаю. Она давала рекомендации, не задумываясь о последствиях. Такие люди, как она, просто зарабатывают на этом.

Анастасия Павлова едва не отказалась от помощи врачей, настолько убедила ее лекарь из социальных сетей:

— Когда у тебя земля уходит из-под ног, ты хватаешься за любую возможность. В начале химиотерапии мне казалось, что да, возможно, не нужна химия и можно вылечиться, грубо говоря, травками, как писала Катя у себя на странице.

Сырые яйца, морская рыба, пророщенная пшеница — вот рецепт исцеления от Кати Тхи.

— Нужно сместить фокус на те вещи, которые по-настоящему важны, которыми по-настоящему нужно заниматься. А не бегать с анализами и лечить их синтетическими веществами, — сообщает девушка в одном из видео на своей странице.

"Все, что предлагает нетрадиционная медицина — это зачастую полное шарлатанство, это аферисты. За это надо привлекать к уголовной ответственности, потому что они забирают у людей драгоценное время, здоровье и доводят их умышленно до смерти", — прокомментировал ситуацию заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова Константин Титов.

В сети девушку зовут Катя Тхи, в миру она — Екатерина Филатова. Живет в Лондоне и по профессии дизайнер, а по призванию — врачеватель. Девушка проводит платные медицинские вебинары. Стоимость одного — около 20 долларов. В социальных сетях у нее сотни тысяч подписчиков.

— По моим оценкам, в месяц она зарабатывает 2-3 миллиона на своих соцсетях. Люди к ней приходят как к гуру, которая может вылечить все, — поделилась своим мнением блогер Ангелина Дубровская.

По мнению экспертов, механизм, по которому вербуют адептов нетрадиционной медицины, такой же, как и в сектах.

— Она запугивает людей. И те, кто умирает, она на их примере говорит, мол, видите, они нарушили мои правила, они не так сильно в меня верили, как нужно. Это действительно то сообщество, которое, по существу, убивает людей, — рассказал президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин.

Отвечать на наши вопросы Катя Тхи не стала. Но "Джуна" цифровой эпохи продолжает свои проповеди о здоровье. А родственники погибших готовят коллективное заявление в полицию и будут добиваться, чтобы интернет-лекаря привлекли к ответственности.