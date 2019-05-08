Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онкобольные верят советам блогерши, а потом умирают 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Популярная блогерша начала заниматься лечением онкологии через социальную сеть. На ее вебинары записывались сотни подписчиков, зачастую потерявшие надежду и платившие за возможное излечение немалые деньги. По профессии целительница — дизайнер, она называет себя Катя Тхи и живет в Лондоне. Видимо, поэтому остановить ее практически невозможно.
Женщина, пожелавшая остаться анонимом, недавно похоронила дочь. Она боится, что сердце бабушки, которой о трагедии еще не рассказали, не выдержит горя.
— Моему ребенку поставили диагноз рак. Мы начали хвататься за соломинку, мы хотели жить.
Они поверили целителю из инстаграма. Катя Тхи уверяла: несколько недель на ее чудо-диете — и опухоль рассосется сама. После такого "лечения" в медицинском заключении 28-летней Светланы первой причиной смерти стоит крайнее истощение.
— Ей было все равно, насколько я понимаю. Она давала рекомендации, не задумываясь о последствиях. Такие люди, как она, просто зарабатывают на этом.
Анастасия Павлова едва не отказалась от помощи врачей, настолько убедила ее лекарь из социальных сетей:
— Когда у тебя земля уходит из-под ног, ты хватаешься за любую возможность. В начале химиотерапии мне казалось, что да, возможно, не нужна химия и можно вылечиться, грубо говоря, травками, как писала Катя у себя на странице.
Сырые яйца, морская рыба, пророщенная пшеница — вот рецепт исцеления от Кати Тхи.
— Нужно сместить фокус на те вещи, которые по-настоящему важны, которыми по-настоящему нужно заниматься. А не бегать с анализами и лечить их синтетическими веществами, — сообщает девушка в одном из видео на своей странице.
"Все, что предлагает нетрадиционная медицина — это зачастую полное шарлатанство, это аферисты. За это надо привлекать к уголовной ответственности, потому что они забирают у людей драгоценное время, здоровье и доводят их умышленно до смерти", — прокомментировал ситуацию заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова Константин Титов.
В сети девушку зовут Катя Тхи, в миру она — Екатерина Филатова. Живет в Лондоне и по профессии дизайнер, а по призванию — врачеватель. Девушка проводит платные медицинские вебинары. Стоимость одного — около 20 долларов. В социальных сетях у нее сотни тысяч подписчиков.
— По моим оценкам, в месяц она зарабатывает 2-3 миллиона на своих соцсетях. Люди к ней приходят как к гуру, которая может вылечить все, — поделилась своим мнением блогер Ангелина Дубровская.
По мнению экспертов, механизм, по которому вербуют адептов нетрадиционной медицины, такой же, как и в сектах.
— Она запугивает людей. И те, кто умирает, она на их примере говорит, мол, видите, они нарушили мои правила, они не так сильно в меня верили, как нужно. Это действительно то сообщество, которое, по существу, убивает людей, — рассказал президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин.
Отвечать на наши вопросы Катя Тхи не стала. Но "Джуна" цифровой эпохи продолжает свои проповеди о здоровье. А родственники погибших готовят коллективное заявление в полицию и будут добиваться, чтобы интернет-лекаря привлекли к ответственности.
Вести.Ru: последние новости
Ространснадзор начал проверки в связи с авиапроисшествием в Шереметьеве 16 пассажиров SSJ-100, сгоревшего в Шереметьеве, прилетели в Мурманск Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы
Комментарии2
Происшествия , Константин Титов , Анастасия Павлова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В расшифровке переговоров пилотов SSJ найдена ошибка56
Пока вы не уснули: Подробности трагедии на Алтае5
Сделал невозможное? Зеленский «помирил» ветеранов442
Иран выдвинул ультиматум России и Европе190
Не прошел техосмотр: новый поворот в трагедии с SSJ92
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение