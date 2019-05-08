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Суд арестовал студента-инвалида, обвиняемого в экстремизме 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресненский районный суд города Москвы принял решение об аресте Даниила Бондаря, обвиняемого во вхождении в состав националистической группировки. По словам адвоката Ильнура Шарапова, молодой человек имеет инвалидность и должен принимать лекарства.
Юрист отметил, что просил судью о домашнем аресте, передаёт «МБХ Медиа». Он заявил, что подзащитный только проводил пейнтбольные тренировки и не был причастен к преступлению.
Ему необходимо принимать лекарства, от них есть побочный эффект — он всё время спит, — подчеркнул он.
Кроме того, юрист напомнил, что обвиняемый в том же преступлении Виталий Колодежный получил подписку о невыезде.
По данным издания, родственники Бондаря ранее заявляли об избиении его силовиками при задержании.
Также по решению арбитража под арест был отправлен Кирилл Учёный. Другому фигуранту дела Вячеславу Мухину был назначен домашний арест, а ещё одному участнику Даниилу Седову — подписка о невыезде.
По данным «Интерфакса», студентам вменяют организацию тренировок, на которых велась боевая подготовка для организации массовых беспорядков. Целью ребят был подрыв политической и социальной обстановки в государстве, отметил источник агентства.
News.ru писал, что российские силовики устроили облаву на членов крупной неонацистской группировки. Задержанным вменяются нападения на мигрантов. По предварительной информации, преступления совершались в Центральном федеральном округе (Москва, Владимир, Рязань). В банду могли входить свыше 30 человек.
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Происшествия , Криминал , Даниил Бондарь , Москва
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