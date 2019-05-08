Жестокое избиение покупателя попало на видео

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Очевидцы сняли на видео жестокое избиение покупателя продавцом «Пятерочки» 

Ридус + ещё 3 16 часов назад
Разъяренный сотрудник сетевого магазина «Пятерочка» в подмосковном Домодедово жестоко избил покупателя. Подозревая клиента в краже продуктов, продавец решил таким способом его наказать.
Процесс избиения снял на видео очевидец происшествия.
Сотрудники «Пятерочки» остановили покупателя в кассовой зоне, заподозрив его в воровстве. Так и не достигнув взаимопонимания, молодой продавец решил аргументировать свою позицию с помощью кулаков.
На кадрах видно, что остальные сотрудники магазина не смогли совладать с разъяренным продавцом, когда он стал гнаться за покупателем даже после выхода из «Пятерочки».
В середине апреля на юго-востоке столицы в «Пятерочке» охранники жестко избили покупателя. В тот же день в другом магазине той же сети внезапно умерла молодая девушка.
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Происшествия , Видео , Домодедово
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