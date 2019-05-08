Жестокое избиение покупателя попало на видео

Очевидцы сняли на видео жестокое избиение покупателя продавцом «Пятерочки»

Разъяренный сотрудник сетевого магазина «Пятерочка» в подмосковном Домодедово жестоко избил покупателя. Подозревая клиента в краже продуктов, продавец решил таким способом его наказать.

Процесс избиения снял на видео очевидец происшествия.

Сотрудники «Пятерочки» остановили покупателя в кассовой зоне, заподозрив его в воровстве. Так и не достигнув взаимопонимания, молодой продавец решил аргументировать свою позицию с помощью кулаков.

На кадрах видно, что остальные сотрудники магазина не смогли совладать с разъяренным продавцом, когда он стал гнаться за покупателем даже после выхода из «Пятерочки».

В середине апреля на юго-востоке столицы в «Пятерочке» охранники жестко избили покупателя. В тот же день в другом магазине той же сети внезапно умерла молодая девушка.