Житель Подмосковья выжил после падения под прибывающий поезд на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии столичной подземки. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
«В 13:38 на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 18-летний уроженец Каширы упал под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение», — пояснил он.
А. Мышляев добавил, что пассажир упал в спасательный желоб, расположенный между рельсами.
«В 13:41 снято напряжение с жесткого пути для извлечения потерпевшего из-под поезда. В 13:51 пассажир был извлечен, вновь подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов», — отметил он.
По словам А. Мышляева, дежурившие на платформе полицейские оперативно вызвали наряд медицинской помощи. Медики осмотрели потерпевшего и подтвердили, что мужчина не получил травм. Пострадавший был передан сотрудникам психиатрических служб.
«Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Арбатско-Покровской линии. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, которые подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности пассажира. Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», — заключил А. Мышляев.