Пассажир выжил после падения под поезд на станции «Арбатская» синей ветки метро

Житель Подмосковья выжил после падения под прибывающий поезд на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии столичной подземки. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 13:38 на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 18-летний уроженец Каширы упал под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение», — пояснил он.

А. Мышляев добавил, что пассажир упал в спасательный желоб, расположенный между рельсами.

«В 13:41 снято напряжение с жесткого пути для извлечения потерпевшего из-под поезда. В 13:51 пассажир был извлечен, вновь подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов», — отметил он.

По словам А. Мышляева, дежурившие на платформе полицейские оперативно вызвали наряд медицинской помощи. Медики осмотрели потерпевшего и подтвердили, что мужчина не получил травм. Пострадавший был передан сотрудникам психиатрических служб.