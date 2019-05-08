Напали на совершившего покушение на Горбачева художника

В столице неизвестные напали на художника и поэта Дмитрия Пименова , который до этого сымитировал покушение на первого лидера СССР Михаила Горбачева . Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что художника ранили и избили. Специалисты зафиксировали колотую рану кисти и ссадины у него на голове.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.

Пименов устроил покушение на Горбачева в ноябре 2008 года. Тогда он бросил в него петарду в Центральном доме художника. У Пименова также был изъят игрушечный пистолет.