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Напали на совершившего покушение на Горбачева художника 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В столице неизвестные напали на художника и поэта Дмитрия Пименова, который до этого сымитировал покушение на первого лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что художника ранили и избили. Специалисты зафиксировали колотую рану кисти и ссадины у него на голове.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.
Пименов устроил покушение на Горбачева в ноябре 2008 года. Тогда он бросил в него петарду в Центральном доме художника. У Пименова также был изъят игрушечный пистолет.
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