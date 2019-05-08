Названа причина нового ЧП с SSJ-100

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Вылет SSJ-100 из Ростова в Москву задержали из-за заевшей педали 

ТАСС + ещё 2 38 минут назад
Самолет "Аэрофлота", который должен был лететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам, пассажиры улетели другими рейсами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта.
"Один рейс "Аэрофлота" в Москву задержан, пассажиров пересадили на другие рейсы", — сказал собеседник агентства, уточнив, что самолет задержали по техническим причинам.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, рейс должен был выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet 100, в самолете заело педаль.
Ранее, 5 мая, самолет "Аэрофлота" Москва — Мурманск аналогичной модели SSJ-100 совершил аварийную посадку в московском аэропорту, после чего загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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Комментарии24
Происшествия , Видео , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Москва
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